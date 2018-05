Die Berliner Philharmoniker wollen sich mit einem Benefizkonzert am Wiederaufbau des historischen Stadtschlosses beteiligen. Unter Leitung ihres designierten Chefdirigenten Kirill Petrenko spielen die Musiker am 25. August im dann weitgehend fertigen Schlüterhof des Schlosses Werke von Richard Strauss und Ludwig van Beethoven, wie der Stiftungsvorstand des Humboldt-Forums, Johannes Wien, mitteilte. Der Eintritt pro Person kostet 295 Euro. Die Einnahmen für fast 1500 Tickets sollen zu hundert Prozent dem Schloss zugute kommen. dpa/nd

Die Schwartzsche Villa zeigt die Ausstellung »Katrin Plavcak - On the Couch«

Die Craft-Beer-Marke »Braufactum« will mit ihrem Gastrokonzept neue Welten erobern. Daraus wird nichts.

