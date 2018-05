Weimar. In Thüringen werden die Landratswahlen im Eichsfeld sowie in den Kreisen Schmalkalden-Meiningen und Sonneberg angefochten. Das bestätigte das Landesverwaltungsamt in Weimar auf Anfrage. Gründe konnte eine Sprecherin der Landesbehörde zunächst nicht nennen. Offen blieb auch, von wem die Wahlanfechtungen stammen. Im katholisch geprägten Eichsfeld hatte der langjährige Amtsinhaber Werner Henning (CDU) die Landratswahl mit 82,2 Prozent der Stimmen im ersten Wahlgang gewonnen. Im Kreis Sonneberg siegte in der Stichwahl der von LINKE und SPD unterstützte Hans-Peter Schmitz. Im Kreis Schmalkalden-Meiningen wurde die gemeinsame Kandidatin von SPD und Linke, Peggy Greiser, neue Landrätin. Im April waren in Thüringen die meisten der Landräte, die sechs Oberbürgermeister der kreisfreien Städte sowie viele hauptamtliche Bürgermeister neu gewählt worden. dpa/nd