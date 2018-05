Erfurt. Die Thüringer Landesregierung hat sich auf neue Regeln für die Besoldung von Lehrern im Freistaat geeinigt. Demnach sollen die verschiedenen Lehrerämter bis auf Gymnasial- und Berufsschullehrer einer höheren Besoldungsgruppe zugeordnet werden, wie das Thüringer Finanzministerium bereits am Dienstag mitteilte. Ein entsprechender Entwurf eines neuen Besoldungsgesetzes wurde im rot-rot-grünen Kabinett beschlossen. Dieser sieht vor, dass Regelschullehrer in der Besoldungsgruppe A12 im Eingangsamt künftig eine Amtszulage erhalten. Förderschullehrer mit einer Ausbildung nach DDR-Recht sollen in die Besoldungsgruppe A13 eingestuft werden, statt bisher in A12 im Eingangsamt. Auch Fachlehrer an allgemein- und berufsbildenden Schulen sollen künftig mehr Geld bekommen. dpa/nd