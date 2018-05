Stendal. Die Staatsanwaltschaft Stendal (Sachsen-Anhalt) prüft Vorwürfe von Tierschützern gegen einen Milchviehbetrieb in Demker. Es gebe ein Ermittlungsverfahren, sagte ein Sprecher der Behörde am Mittwoch. Der Verein Soko Tierschutz wirft dem Betreiber vor, dass auf dem Bauernhof Rinder misshandelt wurden und tote Tiere bis auf die Knochen verwesten. Nach dem Hinweis eines anonymen Anrufers auf angebliche Missstände hätten Tierärzte die Ställe zwei Mal unangekündigt überprüft, teilte der Landkreis Stendal mit. Dabei seien »keine gravierend kritischen Befunde zutage« getreten. Laut Amtstierarzt ist die Anlage sanierungsbedürftig, die Haltungsbedingungen ließen jedoch noch eine Tierhaltung zu. Die Zahl von 46 verendeten Tieren von Januar bis Mai dieses Jahres sei »relativ hoch«. Es habe jedoch keine Anzeichen dafür gegeben, dass tote Tiere länger im Stall gelegen hätten. dpa/nd

