Berlin. Die Linkspartei und die britischen Sozialdemokraten der Labour Party haben in London über Möglichkeiten einer Zusammenarbeit beraten. »Uns verbinden die Kämpfe gegen die Austeritätspolitik und den Neoliberalismus. Genauso sind wir uns über die Notwendigkeit einer Entspannungs- und Friedenspolitik einig«, sagte die LINKE-Ko-Vorsitzende Katja Kipping dem »nd« nach einem Treffen mit Labour-Chef Jeremy Corbyn am Mittwoch. Die linken und fortschrittlichen Kräfte in Europa müssten gemeinsame Allianzen bilden und ausbauen, so die Parteichefs. nd