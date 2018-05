Moskau. Die russische Führung hat die jährliche Parade am Jahrestag des Siegs über Nazi-Deutschland zu einer Demonstration militärischer Stärke genutzt. Die Armee ließ am Mittwoch 13 000 Soldaten über den Roten Platz marschieren, sie präsentierte neue Waffentechnik wie Tarnkappenbomber und Kampfdrohnen. Präsident Wladimir Putin erinnerte in seiner Ansprache an den harten Kampf der Russen gegen die deutschen Invasoren - und unterstrich seine Dialogbereitschaft in aktuellen Krisen. AFP/nd