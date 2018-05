Tunis. Bei den Kommunalwahlen in Tunesien haben die großen Parteien Verluste erlitten. Die muslimisch-konservative Ennahdha erhielt landesweit nur knapp 29 Prozent der Sitze, die säkular-konservative Nidaa Tounes, Sieger der Parlamentswahlen 2014, lediglich 21 Prozent. Das teilte die Wahlbehörde am späten Mittwochabend mit. Im nächsten Jahr sollen in Tunesien Präsidentschafts- und Parlamentswahlen stattfinden. Unabhängige Listen wurden in 96 der 350 Gemeinden stärkste Kraft und konnten landesweit 33 Prozent der Sitze auf sich vereinen. epd/nd