Bewegender Moment bei den Feierlichkeiten zum Tag der Befreiung, der im Deutsch-Russischen Museum Berlin-Karlshorst traditionell mit einem Museumsfest begangen wird: Der 90-jährige Alfons Rujner übergibt seine in der dreieinhalbjährigen sowjetischen Kriegsgefangenschaft von ihm verfassten Mitschriften zu Vorträgen aus dem Kriegsgefangenenlager in Wladimir an Museumsdirektor Jörg Morré (im Hintergrund). Die Übergabe fand am Dienstagabend vor rund 30 Gästen im Kapitulationssaal des heutigen Museumsgebäudes statt. Dort, im ehemaligen Offizierskasino der Pionierschule der Wehrmacht, hatten 73 Jahre zuvor, am späten Abend des 8. Mai 1945, die militärischen Vertreter der Alliierten - Sowjetunion, USA, Großbritannien und Frankreich - die bedingungslose Kapitulation der Streitkräfte Nazi-Deutschlands entgegengenommen.

Foto: Die in Sütterlin-Schrift angefertigten Texte sind Aufzeichnungen zu den damals von Angehörigen des Nationalkomitees Freies Deutschland (NKFD) gehaltenen Vorträgen über deutsche Geschichte und zum geplanten Wiederaufbau Deutschlands. Das Heft wurde damals in Ermangelung von Schreibpapier aus dem Papier von Zementsack-Verpackungen, die die Kriegsgefangenen zuvor gereinigt hatten, zugeschnitten und gebunden. Es wird in die Sammlung des Museums integriert und den Besuchern zugänglich gemacht. Christian Naffin/tm Foto: Christian Naffin