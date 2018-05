Eine Ausstellung in der Topographie des Terrors zeigt Fotografie im Dienst der NS-Ideologie

»Bella Italia« - eine außergewöhnliche Sammlung naiver Kunst in der Galerie Parterre in Prenzlauer Berg

Paaren/Glien. Mit rund 700 Ausstellern und Züchtern hat am Donnerstag die Brandenburgische Landwirtschaftsausstellung BraLA im MAFZ-Erlebnispark Paaren (Havelland) begonnen. Bis einschließlich Sonntag können sich Besucher dort über Landmaschinen, zahlreiche Zuchttiere oder auch neue Getreidesorten informieren. Bei der viertägigen Ausstellung wirbt die Branche auch um Auszubildende und präsentiert viele »grüne Berufe«. Am Freitag findet auf der Ausstellung traditionell zudem die Landesbauernversammlung statt. Eröffnet wird die BraLA durch Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD), der auch auf der Bauernversammlung sprechen wird. dpa/nd

