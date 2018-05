Was soll das sein

Am Julius-Kühn-Institut in Quedlinburg arbeitet man an Spargelpflanzen, die resistent gegen ein Virus sind, das deren Wurzelwachstum stört. Spargel aus allen Anbauregionen ist nach Angaben von Züchtungsforscher Thomas Nothnagel infiziert. Übertragen werde das nicht sichtbare Virus durch Blattläuse, aber auch beim Spargelstechen. Die Strategie der Forscher: Sie kreuzen resistenten Wildspargel aus Südeuropa und Südafrika mit dem Kulturspargel, um diesen ebenfalls unempfindlich gegen das Virus zu machen. Der Forscher erwartet für dieses Jahr den ersten Prototyp einer virusresistenten Spargelzuchtlinie. dpa/nd