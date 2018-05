Nach dem Sieg von Fabiano Caruana (USA; 25) beim Kandidatenturnier in Berlin hatte sich die Aufmerksamkeit aller Schachfans sofort auf das Grenke-Turnier in Karlsruhe gerichtet. Dort trafen nämlich auch Weltmeister Magnus Carlsen (Norwegen; 27) und sein frisch gekürter Gegner für das WM-Turnier im Herbst aufeinander. Caruana gewann das Turnier souverän, Carlsen wurde Zweiter. Gegeneinander spielten sie - extrem vorsichtig - zweimal remis.

Das Aufeinandertreffen der beiden wurde allerdings von einer echten Sensation in den Schatten gestellt. Im Rahmen des Grenke-Turniers gab es nämlich auch eine große hochrangig besetzte Open-Veranstaltung. Und die gewann ein 13-jähriger Internationaler Meister aus Mainz namens Vincent Keymer! Unbekümmert und superstark holte er 8 von 9 Punkten, ohne eine Niederlage, und schlug auf seinem Siegesweg sehr starke Großmeister. Beispielsweise wie in unserer heutigen Partie mit den schwarzen Figuren den GM Richard Rapport (Ungarn; 22), der aktuell 312 ELO-Punkte über ihm stand!

Keymer, der auch von Ex-Vizeweltmeister Peter Leko (Ungarn; 38) trainiert wird, schaffte mit dem Turniersieg seine erste Großmeisternorm. Er ist urplötzlich zur größten Hoffnung des deutschen Schachs geworden.

Rapport, Richard (ELO: 2715) - Keymer, Vincent (2403) [D54 - Damengambit], 3. GRENKE Schach Open, Karlsruhe, 02.04.2018 (9. Runde)

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Sc3 Sf6 4.Lg5 Le7 5.e3 h6 6.Lh4 0-0 7.Tc1 Sbd7 8.cxd5 exd5 9.Ld3 c6 10.Lg3 Te8 11.h3 [neu] 11...Lb4 12.Sf3 Se4 13.Lf4 c5?! [Den a-Bauern zu schlagen, hätte Keymer zwar nicht sofort in Vorteil gebracht, aber es wäre besser als dieser c5-Zug gewesen. 13...Da5 14.0-0 Lxc3 15.bxc3 Dxa2] 14.0-0 Lxc3 15.bxc3 Sb6 16.Se5 f6 17.Sg4?! [Nach 17.Sg6 käme Rapport in Vorteil] 17...c4! 18.Lb1 h5! 19.Sh2 g5 [Diagramm I] 20.Dxh5 [Rapport tauscht eine Figur gegen drei Bauern, Keymer forciert, und am Ende steht er im Vorteil.] 20...gxf4 21.f3 Sd6 [21...Sg3 22.Dg6+ Kf8 23.Tfe1=] 22.Dh7+ Kf8 23.Dh6+ Ke7 24.Dg7+ Ke6 25.Tfe1 Te7 26.Dg4+ f5 27.Lxf5+ Sxf5 28.Dg6+? [28.e4 Tf7 29.exf5+ Kd6 30.Dxf4+ Kc6 wäre hier auch laut Computer die korrekte Variante gewesen.] 28...Kd7 29.Dxf5+ Kc6 30.Dxf4 Le6 31.e4 Dg8 32.Dh6 Kc7 33.Kh1 Tf8 34.Te2 Th7 35.Dd2 Kb8 36.Tce1 dxe4 37.fxe4 Ld7 38.Tf2 Te8 39.Df4+ Ka8 40.Sf3 Tf8 41.Dh2 Sa4 42.Te3 a6! [Keymer hat mit a6 wohl bereits den Siegplan gefunden, doch zuerst muss er für seinen König noch einen Fluchtweg vorbereiten.] 43.De5? [43.Tfe2 wäre der beste Zug gewesen. Diagramm II] 43...Lxh3! 44.Kg1 [In dieser Lage ein solider Griff, denn 44.gxh3 Txh3+ - und Rapport hätte aufgeben können.] 44...Tg7 45.Sh4 Txf2 46.Kxf2 Txg2+ 47.Sxg2 Dxg2+ 48.Ke1 Df1+ 49.Kd2 Lg4! [Deshalb war 42...a6 so wichtig.] 50.De8+ Ka7 51.Dxa4 Df2+ [Rapport verliert den Turm.] 0-1