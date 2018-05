Was soll das sein

Bei »Kleine Gans, großer Schwarm« ging es vor einer Woche sozusagen um die Konditionen für eine Mitfluggenehmigung für die kleine Gans. Die löste in der Denkspielgemeinde rege Teilnahme aus. Auch, wie hier und da mitgeteilt, unter Einbeziehung von Kindern und Kindeskindern. Knapp in der Algebrasprache geht die Lösung so: Wenn x die Zahl des Schwarms ohne kleine Gans ist, gilt:

x + x + x/2 + x/4 + 1 = 100 , somit x = 36, somit die richtige Lösung.

Für die, die diese formale Umsetzung nicht gleich drauf haben, ein bisschen anders: Nennen wir ein Viertel des ursprünglichen Schwarms s, ist der ganze 4s, der halbe 2s, somit der ganze

4s+4s+2s+s =99, dann ist s=9 und 4s = 36, also auch richtig.

So hatte es auch Gabriele Parakeninks aus Berlin, die für den Buchpreis ausgelost wurde: Die Reise zum ersten Kuss - eine Kosovarin in Kreuzberg, Roman von Arta Ramadani, Drava.

Herzlichen Glückwunsch, Dank allen für die sehr rege Teilnahme, viel Denkspielspaß und dabei möglichst auch Erfolg beim nächsten Mal! mim