Foto: Aufgetischt_TZR/Christian Thiele

Matthias Schilling schippert seinen Kahn in wenigen Minuten vom Hafen des ruhigen Fischerdorfes Schaprode auf seine 75 Hektar große Insel Öhe. Einen Steinwurf, nur etwa 50 Meter Wasser liegen zwischen Festland und Insel. Eine schmale Baumallee mit über hundert Jahre alten Bäumen führt wie ein Empfangskomitee vorbei an weiten Salzwiesen, auf denen an die 140 Rinder der französischen Rassen Blonde d’Aquitaine und Limousin sowie 60 Heidschnucken weiden.

Die Insel Öhe liegt mitten im Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft. Die Rinder ruft der Bio-Landwirt alle mit Namen. Einige schauen kurz hoch, brüllen zurück, als fühlten sie sich persönlich angesprochen, als seien sie mit ihm auf du und du. Hinter den Weiden ringsum ein 180-Grad-Meerblick auf den Schaproder Bodden. Am Ende der Allee stehen ein einfaches, weiß getünchtes Gutshaus mit Garten, lang gestreckten Stallungen und dem ehemalige Gesindehaus, in dem Matthias Schilling mi...