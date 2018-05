Foto: Sonsbeck. Auch am Niederrhein leuchte der Raps: ein Feld bei Sonsbeck in Nordrhein-Westfalen. Wenn die bis zu sechs Seitentriebe der Rapspflanzen blühen, erstrahlen die Felder bis zu vier Wochen lang in kräftigem Gelb. Etwa fünf bis zehn Prozent der Blüten werden von Bienen bestäubt, die von einem Hektar Rapskultur rund 40 Kilogramm Rapshonig erwirtschaften können. Aus den Blüten wachsen dann bis zum Juli Schoten mit kleinen, zwei Millimeter dicken Körnern heran, die einen sehr hohen Ölgehalt haben. dpa/nd Foto: dpa/Arnulf Stoffel