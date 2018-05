Forst. Mit rund 272 000 Euro aus EU-Mitteln unterstützt das Land Brandenburg die Sanierung der Turnhalle in Groß Bademeusel, das zur Stadt Forst gehört. Wie das Agrarministerium am Freitag mitteilte, überreicht Minister Jörg Vogelsänger (SPD) dem Vizebürgermeister Jens Handreck (CDU) am Montag den Förderbescheid. Die Stadt selbst beteiligt sich mit 90 500 Euro. Unter anderem sollen Dach und Fenster der Halle erneuert und das Dachgeschoss soll für Vereinsräume ausgebaut werden. Zudem werden die Heizzentrale saniert, das Treppenhaus erneuert und ein zweiter Rettungsweg angebaut. dpa/nd