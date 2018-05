Zu den beliebtesten Playlists bei Spotify zählt der sogenannte »Mix der Woche«. Diese Zusammenstellung beruht auf Titeln, die der jeweilige Nutzer und andere Nutzer mit vergleichbaren Vorlieben hören. In dieser und anderen Playlists soll die Musik von R. Kelly nun nicht mehr auftauchen. »Seine Musik wird im Dienst weiter verfügbar sein, aber Spotify wird sie nicht aktiv bewerben«, teilte der Sprecher mit. Die Auswahl des Spotify-Programms solle »unsere Werte reflektieren«, eine Zensur solle es aber nicht geben.

Nach Missbrauchsvorwürfen gegen den Musiker R. Kelly löscht der Streamingdienst Spotify die Musik des R&B-Sängers aus seinen Playlists. Seit Donnerstag tauchen seine Titel nicht mehr in den von Spotify gepflegten Listen auf, wie das Magazin »Billboard« unter Berufung auf einen Unternehmenssprecher berichtete. Verfügbar bleibe die Musik des dreifachen Grammy-Gewinners aber weiterhin. R. Kelly hat weltweit mehr als 40 Millionen Alben verkauft. Hintergrund des Schritts ist eine neue Richtlinie bei Spotify zu Hassinhalten und gewalttätigem Verhalten der Künstler. Danach könne sexuelle Gewalt oder Gewalt gegen Kinder eines Künstlers die Art und Weise »beeinträchtigen, wie wir mit diesem Künstler zusammenarbeiten«, heißt es darin.

