Mein Körper, meine Wahl – einer der Slogans, mit dem die Gegner des Abtreibungsverbotes werben. Foto: Reuters/C. Kilcoyne

Die katholisch geprägte irische Republik hat bis heute eines der strengsten Abtreibungsverbote in ganz Europa. Im Januar kündigte die Regierung an, ein Referendum über die Legalisierung von Abtreibungen abzuhalten. Der irische Ministerpräsident Leo Varadkar von der bürgerlich-liberalen Fine Gael erklärte: »Wir wissen, dass jedes Jahr Tausende irische Frauen für Abtreibungen ins Ausland gehen. Wir wissen, dass viele Frauen Abtreibungspillen per Post erhalten, um ihre Schwangerschaften zu beenden. Es gibt Abtreibung in Irland, aber sie ist nicht sicher, nicht geregelt und illegal.«

Die schiere Möglichkeit einer juristischen Aufweichung der bestehenden Gesetzeslage hatte schon 1983 zu einer Kampagne seitens der Kirche und zu einem Referendum geführt, das mit der 8. Verfassungsergänzung ein nahezu absolutes Abtreibungsverbot festschrieb und damit das Problem auslagerte. Seither reisten rund 170 000 Irinnen für eine Abtreibung ins Ausl...