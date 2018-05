Linkenpolitiker vor den Osteraktionen: Es ist höchst aktuell, für Frieden und gegen NATO-Politik zu demonstrieren / Schusswechsel in der Ostukraine / Putin telefoniert mit Merkel und Ban

Treffen am Rande der Gedenkfeiern zum 70. Jahrestag der Truppenlandung der Alliierten in der Normandie / Gysi fordert Putin und Obama zu Annäherung auf

Berlin/Moskau. Bundeskanzlerin Angela Merkel und der russische Präsident Wladimir Putin haben vor ihrem Treffen kommende Woche über das Atomabkommen mit dem Iran und die Ukraine-Krise beraten. Wie Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag mitteilte, bekräftigten beide Politiker, dass Deutschland und Russland nach dem Ausstieg der USA den Erhalt des Iran-Abkommens zwischen den verbleibenden Parteien anstreben. Ähnlich äußerte sich zuvor auch der Kreml. Thema des Telefonats war der Bundesregierung zufolge auch die Lage in der Ostukraine, einschließlich der Möglichkeit des Einsatzes einer UN-Mission. Aus dem Kreml hieß es, die weitere Arbeit im Viererformat mit Deutschland, Frankreich, Russland und der Ukraine sei vereinbart. Details wurden nicht genannt. dpa/nd

Deutschlands Exportbranche könnte durch die Kündigung des Atomabkommens in Mitleidenschaft gezogen werden

Syrische Binnenflüchtlinge werden in den kurdischen Kanton gebracht / SDF nimmt Kampf gegen Terrormiliz IS wieder auf

