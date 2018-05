Dschalalabad. Bei einem Anschlag auf die Finanzverwaltung im afghanischen Dschalalabad sind am Sonntag mindestens vier Menschen getötet worden. Mehrere Angreifer hätten Bomben gezündet und lieferten sich nun ein Feuergefecht mit Sicherheitskräften, teilte ein Sprecher der Provinzregierung mit. Die Gesundheitsbehörden berichteten von rund 20 Verletzten. Zu dem Angriff bekannte sich zunächst niemand. Dschalalabad ist die Hauptstadt der Provinz Nangarhar nahe der Grenze zu Pakistan. Einige Regionen sind Hochburgen der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS), aber auch die radikalislamischen Taliban sind dort aktiv. AFP/nd

