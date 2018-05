Ottawa. Kanadas Premierminister Justin Trudeau will den Aufstieg von extremem Nationalismus zum Thema des G-7-Gipfels in seinem Land machen. Der Erfolg nationalistischer und rechtspopulistischer Kräfte zeige, »dass viele Länder und viele Bürger das gegenwärtige System in Frage stellen«, sagte Trudeau der Nachrichtenagentur AFP in Ottawa.

Die G7 müsse hier dagegenhalten, forderte er. »Es ist wichtig, dass wir wachsam sind und diese Ordnung bewahren, diesen Frieden, die Stabilität, die Berechenbarkeit«, sagte Trudeau. Diese Faktoren hätten »uns zu dem verholfen, was wir heute haben«. Im kommenden Monat wird Trudeau die Chefs der übrigen G-7-Staaten zum Gipfel in La Malbaie empfangen. Der G7 gehören die sieben wichtigsten westlichen Industriestaaten an. AFP/nd