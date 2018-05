Kuala Lumpur. Der neue Regierungschef Malaysias, Mohamad Mahathir, hat einen möglichen Fluchtversuch seines skandalumwitterten Vorgängers Najib Razak verhindert. Angesichts bevorstehender Ermittlungen gegen Najib habe er ein Ausreiseverbot gegen ihn und seine Ehefrau Rosmah Mansor verhängt, sagte Mahathir am Samstag vor Journalisten in Kuala Lumpur. Najib teilte im Kurzbotschaftendienst Twitter mit, er respektiere die Entscheidung. Najib und seine Frau dürften das Land nicht verlassen, teilte auch der Leiter der Einwanderungsbehörde, Mustafar Ali, mit. Zuvor war spekuliert worden, ob sich Najib und Rosmah nach Indonesien absetzen wollten. Najib hatte auf Twitter mitgeteilt, er werde eine »Auszeit« nehmen. Daraufhin hatte sich eine wütende Menschenmenge an einem Flughafen nahe der Hauptstadt Kuala Lumpur versammelt, um Najib am Verlassen des Landes zu hindern. AFP/nd