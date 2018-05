»FilmPolska«: An diesem Donnerstag beginnt in Berlin das größte polnische Filmfestival außerhalb Polens

Bis 20. Mai will das Festival im Dreiländereck von Deutschland, Polen und Tschechien mehr als 120 Filme zeigen. dpa

Das grenzüberschreitende Neiße Filmfestival schreibt Zeitgeschichte. Bei der 15. Ausgabe des Festes, das an diesem Dienstag im Zittauer Gerhart-Hauptmann-Theater eröffnet wird, richtet sich das Augenmerk auf den »Prager Frühling« und andere Protest- und Reformbewegungen des Jahres 1968. Historische und aktuelle Filmen sollen einen Einblick in die bewegten Zeiten vor 50 Jahren geben.

In der Hansestadt wird mit der Ausstellung »Revolution! Revolution?« recht einseitig an den Umbruch 1918 erinnert

In memoriam Rosemarie Schuder - Eine Literatin mit Herz für die Ausgebeuteten und Geknechteten

»Miss The Stars«-Fest - zwei Tage Geschrei um die Ohren, veganes Essen, Zines, Platten und Kassetten

