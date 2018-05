Troisdorf. Der verstorbene Journalist und Cap-Anamur-Gründer Rupert Neudeck ist am Samstag mit einem Denkmal gewürdigt worden. In einem Festakt wurde es am Samstag im Beisein seiner Witwe Christel auf Burg Wissem in Neudecks Heimatstadt Troisdorf bei Bonn enthüllt. Rupert Neudeck und seine Frau Christel hatten mit ihren Helfern mehr als 10 000 vietnamesische Bootsflüchtlinge aus dem Chinesischen Meer gerettet. Sie gründeten die Hilfsorganisationen Cap Anamur und Grünhelme. Rupert Neudeck war 2016 mit 77 Jahren gestorben. dpa/nd