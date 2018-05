Unbekannte haben in Tegel eine Bushaltestelle der mit antisemitischen und israelfeindlichen Parolen beschmiert. Eine Passantin bemerkte die Schmierereien an dem Wartehäuschen am späten Freitagabend und meldete sie der Polizei, wie die Behörden am Samstag mitteilten. Der Sicherheitsdienst der Verkehrsbetriebe machte die Parolen unkenntlich, der polizeiliche Staatsschutz nahm Ermittlungen auf. dpa/nd