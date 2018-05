Um die heutigen Probleme geht es in dieser neuen Ausstellung jedoch nicht, gleichwohl diese oft noch die alten sind, zudem nicht nur nationale, sondern globale, wie etwa Bildungsmisere und Bildungsnotstand. Es wird hier an den »Heißen Mai« 1968 in Paris erinnert, der bereits im Januar des Jahres begann und im März Fahrt aufnahm - mit den Protesten der Studenten gegen die autoritäre Strukturen an den Hochschulen und Universitäten Frankreichs und der Forderung nach endlicher Realisierung von Reformen im Bildungswesen. Mitten unter den Franzosen damals ein rotschöpfiger Deutscher: Daniel Cohn-Bendit. Ihre Wirkmächtigkeit konnte die studentische Rebellion jedoch erst durch die sich ihr anschließende und ihre Rechte einklagende Arbeiterschaft der französischen Hauptstadt erlangen. Über all das informieren Fotos, Dokumente, Plakate und eine ausführliche Zeittafel. Die aufgeheizte Atmosphäre und die Barrikadenschlachten symbolisieren einzelne Pflastersteine sowie aufeinander geschichtetes Mobiliar. Einfallsreich auch die nachgestaltete karge Studentenbude - wo freilich der Rotwein auf dem Schreibtisch nicht fehlt. ves

Foto: »Empört euch«, Franz-Mehring-Platz 1, 1. Etage hinterm Willi-Münzenberg-Saal. Bis 3. Juni. empört-euch.berlin Foto: nd/Ulli Winkler