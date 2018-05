Die österreichische Dokumentarfilmerin und Publizistin Elizabeth T. Spira hat den Lessingpreis für Kritik erhalten. Die mit 15 000 Euro dotierte Auszeichnung für bedeutende geistige Leistungen nach dem Vorbild des Schriftstellers wurde Spira am Sonntag in Wolfenbüttel übergeben. Nach Ansicht der Jury hat Spira ein einzigartiges Talent, Menschen zum Sprechen zu bringen. Ihre für den österreichischen Sender ORF produzierten Reportagenreihen »Alltagsgeschichte« (1985 - 2006) und »Liebesgeschichten und Heiratssachen« (seit 1997) hätten die inzwischen 75-Jährige auch außerhalb ihres Heimatlandes berühmt gemacht, betonte die Jury. dpa/nd

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Das steinerne Archiv: Ein Text-Bild-Band über einen jüdischen Friedhof in Mähren

Mit großem musikalischem und szenischem Atem: Georg Friedrich Händels »Semele« an der Komischen Oper Berlin

Die Ladengalerie der »Jungen Welt« zeigt in einer Ausstellung die frühe Druckgrafik des Künstlers Arno Mohr

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!