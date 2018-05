Rietberg. Bei einem Bürgerentscheid im nordrhein-westfälischen Rietberg (Kreis Gütersloh) hat sich eine Mehrheit gegen den Bau eines Outlets-Centers ausgesprochen. 54,21 Prozent stimmten gegen das Projekt, 45,79 Prozent dafür, teilte die Stadt mit. Es gab 11 203 gültige Stimmen. Im historischen Zentrum der Stadt sollen drei Neubauten Platz für 45 Läden bieten. Gegner des Projekts befürchten, dass es im Innenstadtbereich zu mehr Verkehr und teureren Parkplätzen kommen könnte. In einem Bürgerbegehren sammelten die Initiatoren bereits 3500 Unterschriften. 2017 hatten Bürger aus Duisburg den Bau eines solchen Centers abgelehnt. dpa/nd

