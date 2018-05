Eine Ausstellung über die Kultur der Jungsteinzeit vor rund 7500 Jahren ist vom 26. Mai an in Leipzig-Grünau zu sehen. Unter dem Titel »Steinzeitbauern am Ufer der Weißen Elster« würden Grabungsergebnisse aus dem Leipziger Land präsentiert, teilte das Landesamt für Archäologie am Montag in Dresden mit. Übersichtspläne, Bilder und Texte veranschaulichten die intensive Grabungstätigkeit der vergangenen Jahre. Die Poster seien von Studenten der Universität Leipzig gestaltet worden.

Die Forschungen des Landesamtes für Archäologie Sachsen fanden in den Braunkohletagebauen des Südraums und auf Großbaustellen rund um Leipzig statt. Funde wie etwa die gut erhaltenen jungsteinzeitliche Brunnen hätten das Wissen von dieser Epoche maßgeblich ergänzt, hieß es. Das Leipziger Land gilt in der Forschung weit über Sachsen hinaus als ein Zentrum der Kultur der Jungsteinzeit. Den Angaben zufolge ließen sich dort vor etwa 7500 Jahren die frühesten Ackerbauern nieder. epd/nd