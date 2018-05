Schulz und die SPD werden überlegen, ob sie nach der katastrophalen Bundestagswahl erneut einen gemeinsamen Wahlkampf wagen werden. Die endgültige Entscheidung soll erst Ende dieses Jahres getroffen werden. Dann will die SPD bei einer Europadelegiertenkonferenz einen eigenen deutschen Spitzenkandidaten küren.

Hätte er sich nicht dafür entschieden, Kanzlerkandidat und Parteichef der SPD zu werden, dann wäre Schulz heute mit großer Wahrscheinlichkeit lediglich ein Hinterbänkler im Straßburger Parlament. Dieses Schicksal droht ihm nun auch im Bundestag. Nach der Europawahl hätte er hingegen theoretisch die Chance, EU-Kommissar zu werden. Dieser Posten dürfte aber nur für einen Kandidaten der Partei infrage kommen, die hierzulande am besten abschneidet.

Vor vier Jahren hatte Schulz bei der Europawahl für die SPD immerhin einen Achtungserfolg errungen. Sie gewann hierzulande 6,5 Prozentpunkte hinzu und kam auf 27,3 Prozent. Kommissionspräsident wurde der EVP-Kandidat Jean-Claude Juncker. Der Luxemburger und Schulz sorgten in der Folgezeit dafür, dass die informelle Koalition aus Konservativen und Sozialdemokraten auf EU-Ebene erhalten blieb. Schulz amtierte bis Anfang 2017 als Präsident des EU-Parlaments.

Ihren verbliebenen linken Unterstützern dürfte es auch wegen der Flüchtlingspolitik schwer fallen, im kommenden Jahr erneut für die europäischen Sozialdemokraten zu votieren. Dies ist nur einer von vielen Gründen dafür, warum die Sozialdemokraten derzeit in vielen europäischen Ländern in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden drohen. Bislang stellen sie nach dem konservativen Zusammenschluss der Europäischen Volkspartei (EVP) die zweitgrößte Fraktion im Europaparlament. Es ist wahrscheinlich, dass sie nach der nächsten Wahl einige ihrer derzeit 191 Sitze verlieren werden.

Diese Überlegungen passen zur derzeitigen Personalpolitik der SPD. Zwar hat die Partei angekündigt, dass sie sich »inhaltlich, organisatorisch und kulturell« erneuern wolle, diesen Prozess aber in die Hände von Politikern gelegt, die schon seit Jahren Spitzenämter bekleiden und die Krise der SPD mitzuverantworten haben. Genannt seien hier nur die Namen von Parteichefin Andrea Nahles und von Vizekanzler Olaf Scholz. Dies weckt bei den Wählern offensichtlich Misstrauen. Neueste Umfragen sehen die SPD nur noch bei 17 Prozent. Unter diesen Umständen ist es auch nicht leicht, einen Frontmann für den wenig aussichtsreichen Europawahlkampf zu finden.

Um Martin Schulz ist es zwischenzeitlich ruhig geworden. Anstatt Kanzler oder wenigstens Außenminister zu werden, wie es sich der Sozialdemokrat einst erhofft hatte, ist er seit einigen Wochen lediglich stellvertretendes Mitglied in Bundestagsausschüssen, die sich mit Außenpolitik und mit den Angelegenheiten der EU beschäftigen. Nach dem schwachen Abschneiden der SPD bei der Bundestagswahl im September, als sie nur 20,5 Prozent der Stimmen erhielt, war für Schulz nicht mehr drin.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Superreiche Villenbesitzer aus aller Welt buddeln sich zunehmend in die Tiefe

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!