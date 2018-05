Im Innenausschuss waren die Abgeordneten am Montag voll des Lobes für die Polizei. »Ich möchte die erfolgreiche Arbeit der Polizei ausdrücklich würdigen. Es war ein erfolgreicher 1. Mai«, sagte der innenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Frank Zimmermann. Der Innenausschuss wertete am Montag die Polizeieinsätze rund um die 21 Demonstrationen und Kundgebungen am 1. Mai in Berlin aus: Insgesamt waren 5170 Polizeibeamte im Einsatz. 21 von ihnen wurden verletzt. Im Vorjahr belief sich die Zahl der verletzten Polizisten noch auf 37. Insgesamt 103 Personen wurden festgenommen. Gegen drei von ihnen wurde ein Haftbefehl verhängt. Die 370 angezeigten Straf- und Ordnungsverfahren stellen einen Rückgang dar, hieß es. »Die Sachbeschädigungen sind auch weniger geworden«, muss selbst Kurt Wansner von der CDU einräumen.

»Die Entwicklung zeigt vor allem auf, dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden. Die angewandte Strategie der Deeskalation und nicht die der Repression hat sich als die richtige erwiesen. Das wollen wir weiter ausbauen«, sagte der Innenexperte der Linksfraktion, Hakan Taş.

Auch der Einsatzleiter der Polizei, Siegfried-Peter Wulff, sah die Behörde auf dem richtigen Weg. Als Beispiel für den Erfolg der Polizeieinsätze nannte er unter anderem die unangemeldete »18-Uhr-Demonstration«, die vom Kottbusser Tor über die Skalitzer Straße bis zum Schlesischen Tor zog. »Wir haben dem Aufzug die Möglichkeit gegeben, friedlich vonstatten zu gehen«, sagte Wulff. Für die kommenden Jahre wünsche er sich noch mehr Verbindungsbeamte, die mit den Demonstrationsführern in den Dialog treten können. Wulff sagte: »Mit Erreichen des Schlesischen Tors meinte die Spitze der 18-Uhr-Demonstration die Polizei überraschen zu können und wollte drehen. Mit einem Verbindungsbeamten hätte man darüber reden können, die Demo noch zu verlängern.«

Nach Aussage des Polizeiführers würden die Demonstrationsteilnehmer zunehmend auf das Prinzip der Dezentralisierung setzen, wie auch in Grunewald, wo die Organisatoren zunächst 400 Teilnehmer angemeldet hätten: »Auf die 3000 waren wir nicht eingestellt. Das hatte ich als Polizeiführer nicht auf dem Schirm«, musste Wulff einräumen. Bei der dortigen Demonstration kam es in 82 Fällen zu Sachbeschädigungen. Ein Politiker aus dem Europäischen Parlament soll kostenlos Spraydosen mit seinem Porträt verteilt haben. »Da kann so was mal aus dem Ruder laufen. Dennoch hatten wir einen sich kooperativ verhaltenden Versammlungsleiter«, sagte Wulff. Die meisten Demonstrationen seien weitestgehend friedlich verlaufen, so der Polizeiführer.

Trotz des friedlichen 1. Mais will Innensenator Andreas Geisel (SPD) anders als der Koalitionspartner von der LINKEN nicht abrüsten. »Die Zahl der Festnahmen zeigt, dass das nicht nur mit Glück, sondern auch mit Professionalität zu tun hat.« Für die kommenden Jahre will Geisel noch mehr Securitypersonal beauftragen, das die Polizei unterstützen soll. Der Innensenator sieht weiterhin ein Gewaltpotenzial der autonomen Szene. »Die linksextreme Szene verliert zwar zunehmend den Rückhalt in der Gesellschaft. Dennoch sollten wir uns gut auf den kommenden 1. Mai vorbereiten«, erklärte Geisel.