Pristina. Die größte und teuerste EU-Mission in Kosovo (Eulex) hat das Ende ihrer Arbeit in diesem Balkanland in der bisherigen Form bestätigt. Vom 15. Juni an werde es in Kosovo keine Richter oder Staatsanwälte aus den EU-Ländern mehr geben, sagte Eulex-Sprecherin Donika Berisha Rizaj am Montag. Am Wochenende hatte bereits Kosovo-Regierungschef Ramush Haradinaj das Aus für die 2008 ins Leben gerufene Mission angekündigt. Allerdings werde Eulex auch in Zukunft das Justizsystem des kleinen Balkanlandes beobachten, sagte die Sprecherin weiter. dpa/nd