Mit mehr als einjähriger Verzögerung wachsen die beiderseits des deutsch-polnischen Grenzflusses Neiße gelegenen Städte Guben (Spree-Neiße) und Gubin in diesem Sommer ein Stück enger zusammen. Ab dem 11. Juni sollen endlich reguläre Linienbusse über die alte Stadtbrücke hinweg zwischen dem Bahnhof von Guben und dem Busbahnhof der polnischen Nachbarstadt verkehren. Die erste gemeinsame Buslinie beider Städte wird bereits am 8. Juni im Rahmen des Frühlingsfestes mit einer symbolischen Inbetriebnahme feierlich eröffnet. Darüber wurde am Montag im Rathaus von Guben informiert.

Pendler und Reisende nicht nur in beiden Städten werden die bequeme Verbindung zwischen den jeweiligen zentralen Umsteigeknoten zu schätzen wissen. Dazu hat der Busbetreiber Spree-Neiße-Bus die Verlängerung der bestehenden Überlandlinie 858 (Forst - Guben) zum etwa 500 Meter hinter der Grenze liegenden Busbahnhof Gubin eingerichtet. Dort bestehen Anschlüsse zum polnischen Stadt- und Regional-Busverkehr, unter anderem nach Krosno Odrzańskie und Zielona Góra, heißt es in einer Mitteilung.

Die Linie 858 steuert künftig von Forst kommend in Guben zunächst das beliebte Neiße-Center in der Karl-Marx-Straße an, hält dann am Bahnhof Guben und fährt schließlich über die Berliner Straße bis zum Busbahnhof Gubin. Tagsüber sollen die Busse weitgehend im 60-Minuten-Takt fahren. Im Gegenzug wird auch die bestehende Buslinie 171 (Zielona Góra - Gubin) des polnischen Betreibers PKS über die Neiße hinweg zum Bahnhof Guben verlängert. Auch die PKS-Busse werden das Neiße-Center anfahren und zwischen dem Busbahnhof Gubin und dem Bahnhof Guben pendeln. Am Verkehrsknotenpunkt Guben besteht Anschluss über den Regionalexpress RE 1 und die Regionalbahn RB 11 von und nach Eisenhüttenstadt, Berlin und Frankfurt (Oder).

Das Gemeinschaftskonzept unter Beteiligung deutscher und polnischer Busunternehmen ist im Personennahverkehr zwischen bei᠆den Ländern einmalig. Bei bisherigen grenzüberschreitenden Systemen (Frankfurt - Slubice und Görlitz - Zgorzelec) werden die Linien einseitig von deutschen Verkehrsunternehmen betrieben.

Die gemeinsame Buslinie ist ein erster Schritt für die Verknüpfung der deutschen und polnischen Nahverkehrsnetze in Guben-Gubin. Über das Kooperationsprogramm INTERREG fließen von Anfang 2019 bis Mitte 2020 insgesamt 644 000 Euro in das Infrastrukturprojekt - 85 Prozent sind EU-Fördermittel, den Eigenanteil von 100 000 Euro übernehmen Guben und Gubin.