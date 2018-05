Mit der Digitalisierung sind einige besonders hochwertige Produktionsverfahren aus der Fotografie fast komplett verschwunden. Als weltweit einziger Produktionsort möchte sich der gemeinnützige Verein »p: berlin« für den Erhalt historischer Verfahren einsetzen und die dafür nötigen Werkstätten und Labors ausstatten.

Dafür wollen die Initiatoren immer mehr Unternehmen und Einzelpersonen an ihr Netzwerk binden - das betrifft etwa Verlage, Galerien, Institutionen und Museen. Nach eigenen Angaben möchte sich »p: berlin« mit seinem Angebot an zwei Gruppen künstlerisch arbeitender Fotografen wenden: an solche, die ohne großen Produktionsetat ihre Kunst realisieren wollen, und an jene, die nach Berlin kommen, um eine Ausstellung oder Bücher zu realisieren, und dafür eine technische Infrastruktur suchen.

Den Anfang macht derzeit die noch bis Sonntag in den Vereinsräumen in Oberschöneweide laufende Kurzausstellung »Nachtschwärmer«. Bernhard Schurian vereint hier Porträtaufnahmen von Insekten aus der ganzen Welt (auf dem Foto: Exaerete frontalis). Was klein und unscheinbar anmutet, bildet Schurian groß und schillernd ab und weist der Insektenwelt so die ihr eigene Bedeutung zu. nd Foto: Bernhard Schurian

