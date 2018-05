Bagdad. Bei der Parlamentswahl in Irak zeichnet sich nach ersten Teilergebnissen eine Niederlage für Regierungschef Haider al-Abadi ab. Auf Überraschungserfolge steuern dagegen die Bündnisse von Schiitenführer Moktada al-Sadr und Hadi al-Ameri zu. Al-Abadi lag mit seiner »Siegesallianz« am Montag lediglich in einer von 18 irakischen Provinzen vorn. Al-Sadr konnte dagegen in sechs Provinzen mit dem Sieg rechnen, die Liste des ehemaligen schiitischen Milizenführers al-Ameri in vier Provinzen. Al-Sadrs Bündnis mit den Kommunisten war den amtlichen Teilergebnissen zufolge zudem in vier weiteren Provinzen zweitstärkste Kraft. Al-Ameris Liste, die aus Ex-Kämpfern gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) besteht, setzte sich in acht Provinzen an die zweite Position. Die Wahlbeteiligung beim ersten Urnengang seit dem Sieg über den IS war mit nur 44,5 Prozent die niedrigste seit dem Sturz von Saddam Hussein 2003. AFP/nd Seite 8