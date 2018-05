Noch ist alles paletti, aber wenn plötzlich mangelhafte Reiseleistungen auftreten? Künftig hat man zwei Jahre Zeit, um Ansprüche gegen den Reiseveranstalter geltend zu machen. Bisher musste das innerhalb von einem Monat nach Reiseende erfolgen. Foto: dpa/Cabalar

Laut D.A.S. Rechtsschutz Leistungs-GmbH (D.A.S.) gilt das Pauschalreiserecht künftig unter bestimmten Voraussetzungen auch für mehrere, beim gleichen Anbieter gebuchte Einzelleistungen. Außerdem verlängern sich unter anderem die Fristen, um Mängelansprüche geltend zu machen.

Zum Hintergrund: Das Reiserecht gehört zum Zivilrecht und ist in einem eigenen Abschnitt im Bürgerlichen Gesetzbuch geregelt. Die Europäische Union (EU) hat seit Jahren an einer neuen Pauschalreise-Richtlinie gearbeitet, die diesen Rechtsbereich in allen EU-Staaten vereinheitlichen und verbraucherfreundlicher machen soll. Nun ist das Projekt abgeschlossen. Der deutsche Gesetzgeber hat die EU-Vorschriften in nationales Recht umgesetzt.

Die D.A.S. fasst die wichtigsten Neuerungen zusammen.

Erweiterter Geltungsbereich

Die neuen Vorschriften erweitern den Geltungsbereich des Pauschalreiserechts. Jetzt fallen nicht mehr nur klassische Pauschalreisen un...