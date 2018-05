Das Geschäft mit Daten floriert und betroffen sind alle - ob privat oder im beruflichen Umfeld. Unternehmen stehen stets vor der Herausforderung, eigene und die Daten ihrer Kunden sorgsam zu verwalten und im Rahmen des Möglichen zu nutzen. Als Privatperson steht jeder stets vor der Herausforderung, nicht die Kontrolle über persönliche Informationen zu verlieren. Datenkraken, Missbrauch gesammelter Daten, neue Gesetze national und auf europäischer Ebene sind Schlagworte, die uns täglich begegnen.

Die ebam Akademie in Berlin bietet einen Kurzlehrgang an, in dem Kenntnisse zum Datenschutz vermittelt werden. Das Seminar startet am 19. Juni 2018. Die Teilnehmer werden für den Umgang mit personen- und unternehmensbezogenen Daten sensibilisiert. Das dreitägige Seminar richtet sich an Personen, die sich einen kompakten Überblick über das Thema Datenschutz verschaffen möchten, um ihren Datenschutzbeauftragten zu unterstützen und zu vertreten, sowie interessierte Personen aus IT-Bereichen, Personalabteilung, Controlling, Marketing oder Betriebsratsmitglieder, die ihr Wissen zum Datenschutz vertiefen möchten.

Aus den Inhalten: Gesetzliche Grundlagen im Datenschutz, Umgang mit Daten und Speicherung von Daten, Aufgaben des Datenschutzbeauftragten und der Datenschutzfachkraft (nach § 4g BDSG), Praxisprobleme im Datenschutz und deren Lösung. nd

