Nach 15 Jahren will das Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau zum allgemeinen Tarif für die Ensemble-Mitglieder zurückkehren. Vom Freistaat Sachsen gebe es dafür positive Signale, sagte der kaufmännische Geschäftsführer Caspar Sawade am Dienstag in Görlitz. Wegen der schwierigen Finanzlage war 2003 entschieden worden, unabhängig vom Flächentarifvertrag zu zahlen. Diese Vereinbarung läuft am 31. Dezember 2018 aus. dpa/nd