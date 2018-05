Hamburg. Die Polizei der Hansestadt hat in den vergangenen Tagen Transparente abhängen lassen, die den Tod des in einer Polizeizelle verbrannten Asylbewerbers Oury Jalloh thematisieren. Amnesty International kritisierte das Vorgehen als einen Angriff auf die Meinungsfreiheit. »Es steht der Verdacht im Raum, dass es der Polizei weniger um den Ehrschutz geht, sondern vielmehr Disziplinierungsbedürfnisse und persönliche Animositäten gegenüber der linken Szene die Motive sind«, heißt es in einer Erklärung. nd