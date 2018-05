Potsdam. Durch Baustellendiebstahl ist in Brandenburg 2017 ein Gesamtschaden von 30 Millionen Euro entstanden. Darüber informierte am Dienstag der Hauptgeschäftsführer des Bauindustrieverbandes Berlin-Brandenburg, Robert Momberg. Diebstähle seien ein großes Problem für die Baubranche, verursachten sie doch nicht nur hohe finanzielle Schäden sondern behinderten den Arbeitsalltag und den Baufortschritt. Dadurch drohe auch ein Verteuerung der Baukosten. dpa/nd

