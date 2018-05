Erfurt. Mehr als 350 Urkunden und Zeugnisse hat die Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung Thüringen (LKJ) 2017 an Schüler vergeben. Das teilte sie am Dienstag in Erfurt mit. Mit den Zertifikaten zeichnet der Dachverband Schüler für aktives Engagement im Kulturbereich aus. Die LKJ gibt es seit 25 Jahren. Ihr Netzwerk umspannt rund 600 Vereine, Ensembles und andere Gruppen. Die Vereinigung ermögliche Kindern und Jugendlichen Zugang zu einer großen Bandbreite an kulturellen Aktivitäten und Bildungsangeboten, sagte Kulturminister Benjamin-Immanuel Hoff (LINKE). dpa/nd