Erfurt. Auch in der Neufassung des umstrittenen Wassergesetzes hält die Thüringer Regierung an einem Schutzstreifen entlang von Gewässerufern zur Verbesserung der Wasserqualität fest. Grundsätzlich umfasse der Schutzstreifen zehn Meter vom Ufer, sagte Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) am Dienstag in Erfurt. Für Siegesmund ein guter Kompromiss: Der Umweltschutzverband Bund habe sich 15 Meter gewünscht, Landwirte fünf Meter. Bauern könnten die gesamte Fläche nutzen, wenn sie komplett auf den Einsatz von Düngemittel und Pflanzenschutz verzichten. dpa/nd