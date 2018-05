Was soll das sein

Bellinzona. Bei einem Unfall mit seinem Tesla-Elektroauto ist ein 48-jähriger Deutscher in der Schweiz in seinem Auto verbrannt. Die Feuerwehr im Kanton Tessin teilte zunächst auf Facebook mit, die Batterien des Fahrzeugs könnten den Brand beschleunigt haben. Stunden später löschte sie diese Mitteilung wieder. Ein Tesla-Sprecher teilte mit, man arbeite daran, alle Fakten zusammenzutragen. Zunächst verwies die Feuerwehr neben einem Foto mit meterhoher Brandsäule über dem Wrack auf Facebook auf den Lithium-Ionen-Akku des Autos. Später entfernte sie diese Mitteilung. Der Fahrer aus Baden-Württemberg hatte nach Polizeiangaben aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und sei in die Mittelleitplanke geprallt. AFP/nd