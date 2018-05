Erfurt. Thüringen kann in diesem und im kommenden Jahr mit Mehreinnahmen von 400 Millionen Euro rechnen. Das geht aus der Steuerschätzung hervor, die Finanzministerin Heike Taubert (SPD) am Dienstag in Erfurt vorlegte. Im Jahr 2018 fließen demnach 163 Millionen Euro mehr in die Landeskasse, als der vom Landtag beschlossene Haushalt vorsieht. 2019, dem Jahr der nächsten Landtagswahl, kann Rot-Rot-Grün dank stabiler Konjunktur und guter Entwicklung am Arbeitsmarkt mit Mehreinnahmen von 237 Millionen Euro rechnen. Taubert bekräftigte, dass sie ungeachtet der Landtagswahl einen Landesetat für 2020 aufstellen will. Als Reaktion auf die guten Einnahmen hatte das Land bereits die geplanten Ausgaben für dieses und nächstes Jahr erhöht. dpa/nd