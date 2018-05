Beirut. Die libanesische Schiitenmiliz Hisbollah hat Israel vor weiteren Angriffen auf eigene Stellungen oder die des Verbündeten Iran in Syrien gewarnt. Der Raketenangriff auf den syrischen, aber israelisch besetzten Golanhöhen am Donnerstag sei eine Botschaft gewesen: »Israel kann Syrien nicht weiter bombardieren, ohne dafür eine Antwort zu erhalten«, sagte Hisbollah-Generalsekretär Hassan Nasrallah am Montag. dpa/nd