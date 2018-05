Was soll das sein

Athen. Rund 3000 Rentner haben nach Polizeischätzungen am Dienstag im Zentrum Athens gegen neue Kürzungen demonstriert. «Unsere Renten wurde in den letzten Jahren um 60 Prozent gekürzt», sagte einer der Demonstranten im griechischen Fernsehen. Einige Demonstranten zeigten sich wütend: «Beschneidet» nicht unsere Renten. Schneidet Euren Hals ab«, hieß es auf einem Plakat an die Links-Rechts-Regierung unter Alexis Tsipras gerichtet.

Auch in anderen Städten des Landes gingen Rentner auf die Straßen. Die griechischen Renten sollen ab 2019 um etwa 18 Prozent gekürzt werden. Damit sollen rund 1,8 Milliarden Euro jährlich eingespart werden. dpa/nd