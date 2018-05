Die Polizei ist in Berlin und Brandenburg am Dienstag mit einer groß angelegten Razzia gegen mutmaßliche Menschenschleuser vorgegangen. »Wir habe die drei Hauptverdächtigen verhaftet und durchsuchen mehrere Wohnungen«, erklärte ein Sprecher der Bundespolizei. Der deutsch-vietnamesischen Bande wird vorgeworfen, unter anderem Scheinehen arrangiert zu haben. Rund 200 Polizisten der Bundespolizei und der Berliner Polizei seien am Dienstagmorgen von etwa 6 Uhr an im Einsatz gewesen, teilte die Bundespolizei mit. Rund 20 Wohnungen seien durchsucht worden. Den Bandenmitgliedern wird vorgeworfen, Scheinehen zwischen Deutschen und Vietnamesen arrangiert haben. Die augenscheinlichen Paare sollen dazu nach Dänemark gebracht worden sein. »Dort wurden sie ganz normal getraut«, sagte der Sprecher. dpa/nd