Eine von Klaus Staeck initiierte Plakatausstellung gegen Gewalt und Fremdenhass ist seit Dienstag im Evangelischen Zentrum Berlin zu sehen. Unter dem Titel »Flagge zeigen« werden bis zum 11. August Plakate von Staeck selbst sowie von anderen Künstlern präsentiert. Die Ausstellung wird in Kooperation mit der Diakonie Deutschland gezeigt. epd/nd

