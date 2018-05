Foto: dpa/Adel Hana

London. Nach Angaben der Kinderschutzorganisation Save the Children sind bei den Zusammenstößen von Palästinensern und israelischen Sicherheitskräften am Rande des Gaza-Streifens mindestens 150 Kinder angeschossen worden. Allein am Montag seien sechs Kinder getötet worden, teilte Save the Children am Dienstag in London mit. Seit Beginn der Proteste am 30. März seien 14 Kinder sogar gestorben. Die Organisation beruft sich auf Daten des Gesundheitsministeriums der Palästinenser. »Das Töten von Kindern kann nicht gerechtfertigt werden«, erklärte die für die palästinensischen Autonomiegebiete zuständige Save-the-Children-Funktionärin Jennifer Moorehead. dpa/nd