Leipzig. Wissenschaftler der Universität Leipzig fanden heraus, dass der Umgang mit elektronische Medien bei zwei- bis sechs-jährigen Kindern zu emotionalen und psychischen Verhaltensauffälligkeiten führen kann. Dafür wurden im Rahmen der LIFE-Child-Studie 527 Kinder aus Leipzig und Umgebung untersucht. Demnach weisen Vorschulkinder, die täglich Smartphone oder Computer nutzen, ein Jahr später mehr Verhaltensauffälligkeiten wie Hyperaktivität und Unaufmerksamkeit auf als Kinder, die diese Medien nicht nutzen. Die Studienteilnehmer werden langfristig begleitet und kommen einmal im Jahr zur Untersuchung. nd

