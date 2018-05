»Rettet die Pflege«, forderten Beschäftigte in Amsterdam 2015 und protestierten damit gegen die Gesundheitspolitik der Regierung. Foto: imago/Richard Wareham

In keinem anderen europäischen Land ist die Ökonomisierung des Gesundheitssektors so weit vorangeschritten wie in den Niederlanden. 2006 wurde eine vollständige Privatisierung der Krankenkassen durchgesetzt. Von deren Befürwortern wird dies oft als Positivbeispiel angeführt. So bezeichnete der »Stern« die Reform 2008 als »niederländisches Wunder«, das Max-Planck-Institut untersuchte 2007 eine Übertragbarkeit auf den deutschen Rechtsrahmen. Die schwedische Denkfabrik Health Consumer Powerhouse bescheinigte dem Königreich die besten Patientenbewertungen in ganz Europa, noch vor Norwegen und der Schweiz. Aber wie wirkt sich diese Tendenz auf die Arbeitsbedingungen im Gesundheitssektor aus? Sind die Patienten wirklich so zufrieden, wie es der schwedische Thinktank aufzeigte?

Die wichtigsten Fakten zur Reform: Seit 2006 gibt es ausschließlich private Krankenversicherungen, die Profite erwirtschaften dürfen. Einen Sockelbetrag der anfal...